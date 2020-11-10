Gemi işlemleri, e-Devlet ortamında - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından gemi işlemlerinin e-Devlet ortamına aktarılmasıyla ilgili, "Yeni e-Devlet hizmetimiz ile vatandaşlarımız; bilgi sorgulama, ilk kayıt, nakil-terkin başvurusu, ödeme işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, e-Devlet uygulaması ile Milli Gemi Sicili, Türk Uluslararası Gemi Sicili ve Bağlama Kütüğü'ne kayıtlı gemi ve su araçları ile ilgili başvuru, bilgi sorgulama ve ödeme gibi birçok işlem, liman başkanlıklarına gitmeden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Bununla birlikte vatandaşların liman başkanlıklarına gitmesini gerektiren gemi satışı gibi işlemler için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 'Web Tapu' uygulamasına benzer şekilde, işlemlerin büyük bir bölümü ve kontrolü yine elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, kendilerine verilen randevu saatinde sadece imza atmak için liman başkanlıklarına gidecek. Ayrıca, vatandaşın ulaşım, liman başkanlıklarında bekleme ve belge toplamak için harcayacağı süre önemli ölçüde azalarak hizmet kalitesi ve hızı artacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gemi işlemlerinin e-Devlet ortamına aktarılması ile ilgili, "Yeni e-Devlet hizmetimiz ile vatandaşlarımız; bilgi sorgulama, ilk kayıt, nakil-terkin başvurusu, ödeme işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecek. Verilen hizmetler sayesinde liman başkanlıklarında teması en aza indirerek; koronavirüs ile mücadele kapsamında hem vatandaşımızın hem personelimizin sağlığının korunmasına da katkı sağlamış olacağız" dedi. Bakan Karaismailoğlu, ayrıca dijital dönüşümün gerçekleştirildiği diğer hizmetlerle birlikte Türk bayraklı gemilere sunulan hizmet kalitesinin daha da artacağını belirtti.