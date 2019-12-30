Gemi kablolara zarar verdi; Marmara Adası dünden beri elektriksiz (2) - Son Dakika

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Gemi kablolara zarar verdi; Marmara Adası dünden beri elektriksiz (2)
6 saat önce
ÇALIŞMA SÜRÜYORBalıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda dün saat 15.00 sıralarından bu yana yaşanan elektrik kesintisine neden olan deniz dibinden giden kablolardaki arızanın tamiri için Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ve belediye ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:00 Kaynak: DHA
ÇALIŞMA SÜRÜYOR
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda dün saat 15.00 sıralarından bu yana yaşanan elektrik kesintisine neden olan deniz dibinden giden kablolardaki arızanın tamiri için Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ve belediye ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. UEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Volkan Çelik yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz kablo test işlemini yaptılar. Arıza 11 kilometrelik denizaltı kablosunun 6.8'inci kilometresinde, denizin de yaklaşık 80 metre derinliğinde tespit edildi. Hava koşullarına bağlı olarak, kablonun onarımı için bölgede hazırda bekletilen onarım gemisi, ilerleyen saatlerde arıza onarım çalışmalarına başlayacak" dedi.
Huzeyfe ÖZDEMİR- Semih ŞAHİN- Mehmet BAKİ/MARMARA (Balıkesir),
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