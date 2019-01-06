Gemi Kaptanı Kamarasında Ölü Bulundu
50 dakika önce
Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan bir geminin kaptanı kamarasında ölü bulundu.
Çanakkale Boğazı
'ndan geçiş yapan bir geminin kaptanı kamarasında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Rusya
'nın Taganrog Limanı'ndan İskenderun
Limanı'na giden 140 metre uzunluğundaki St Vincent Adaları bayraklı "Canopus" adlı kuru yük gemisi, saat 21.00'de Marmara Denizi
yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.
Gemi personeli saat 22.15'te, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) telsizle gemi kaptanı Rus asıllı Valery Cerkezov'un kamarasında ölü bulunduğunu bildirdi.
VTS yetkilileri, bunun üzerine gemiyi Karanlık Liman demir bölgesine yönlendirdi.
Rus kaptanın cenazesi, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı yetkilileri ve savcılığın incelemesinin ardından gemiden alınarak Mehmet Akif Ersoy
Çanakkale Devlet Hastanesi
morguna kaldırılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:36 Kaynak: AA
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