Son Dakika Haberleri: Gemi Kaptanı Kamarasında Ölü Bulundu

Gemi Kaptanı Kamarasında Ölü Bulundu

1 saat önce

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan bir geminin kaptanı kamarasında ölü bulundu.

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan bir geminin kaptanı kamarasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Rusya'nın Taganrog Limanı'ndan İskenderun Limanı'na giden 140 metre uzunluğundaki St Vincent Adaları bayraklı "Canopus" adlı kuru yük gemisi, saat 21.00'de Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

Gemi personeli saat 22.15'te, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) telsizle gemi kaptanı Rus asıllı Valery Cerkezov'un kamarasında ölü bulunduğunu bildirdi.

VTS yetkilileri, bunun üzerine gemiyi Karanlık Liman demir bölgesine yönlendirdi.

Rus kaptanın cenazesi, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı yetkilileri ve savcılığın incelemesinin ardından gemiden alınarak Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:47 Kaynak: AA

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