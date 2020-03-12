Gemi kaptanını Hint Okyanusu'nda öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gemi kaptanını Hint Okyanusu'nda öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gemi kaptanını Hint Okyanusu'nda öldüren şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Hint Okyanusu'nda kaptan Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldüren şüpheli Ergin A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gemi kaptanını Hint Okyanusu'nda öldüren şüpheli tutuklandı, System.String[]

Hint Okyanusu'nda kaptan Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldüren şüpheli Ergin A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Geçtiğimiz Aralık ayında İnce Karadeniz isimli gemi Endonezya'nın Semerang limanından yük aldıktan sonra okyanusa açılmış, gemi kaptanı Bora Ekşi öncesinde tartışma yaşadığı makine yağcısı Ergin A. tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu Hint Okyanusu'nda hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından mürettebat tarafından etkisiz hale getirilen Ergin A., Sri Lanka'da güvenlik güçlerine teslim edilmişti.


Sri Lanka'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde İstanbul'a getirilen Ergin A., Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli Ergin A., tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.


Şüpheli Ergin A.'nın savcılık sorgusunda, olayı kabul ettiği ve pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Ergin A., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Bora Füzesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:28 Kaynak: İHA
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