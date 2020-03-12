Gemi kaptanını Hint Okyanusu'nda öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Şüpheli Ergin A.'nın savcılık sorgusunda, olayı kabul ettiği ve pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi.

Geçtiğimiz Aralık ayında İnce Karadeniz isimli gemi Endonezya'nın Semerang limanından yük aldıktan sonra okyanusa açılmış, gemi kaptanı Bora Ekşi öncesinde tartışma yaşadığı makine yağcısı Ergin A. tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu Hint Okyanusu'nda hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından mürettebat tarafından etkisiz hale getirilen Ergin A., Sri Lanka 'da güvenlik güçlerine teslim edilmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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