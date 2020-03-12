GEMİ KAPTANINI ÖLDÜREN KATİL ZANLISI ASAYİŞ ŞUBE'DE - Son Dakika
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GEMİ KAPTANINI ÖLDÜREN KATİL ZANLISI ASAYİŞ ŞUBE'DE

6 saat önce

Hint Okyanusu'nda Türk bayraklı 'İnce Karadeniz' adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi bıçakla saldırı sonucu öldüren katil zanlısı Ergin A., Sri Lanka'dan Türkiye'ye getirildi.

GEMİ KAPTANINI ÖLDÜREN KATİL ZANLISI ASAYİŞ ŞUBE'DE, System.String[]
Hint Okyanusu'nda Türk bayraklı 'İnce Karadeniz' adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi bıçakla saldırı sonucu öldüren katil zanlısı Ergin A., Sri Lanka'dan Türkiye'ye getirildi. 83 gün tutuklu bulunduğu Sri Lanka'dan Türk polisleri tarafından getirilen katil zanlısı, sorgulanmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Hint Okyanusu'nda taşımacılık yapan Türk bayraklı 'İnce Karadeniz' isimli dökme yük gemisinin makine yağcısı Ergin A., 20 Aralık'ta kaptan Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldürmüş ve 4 personeli yaralamıştı. Mürettebat tarafından etkisiz hale getirildikten sonra bağlanarak tutulan katil zanlısı, geminin Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'ya yanaşmasının ardından yerel polis tarafından teslim alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaptan Bora Ekşi'nin ailesinin talebi doğrultusunda Türkiye'de yargılanması için Ergin A.'nın iadesi istendi. Sri Lanka makamlarına yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından katil zanlısının Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçildi. Türkiye'den giden polis ekibi Ergin A.'yı teslim alarak, bu sabah tarifeli uçakla İstanbul'a getirdi. İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından katil zanlısı, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

CİNAYET BÜRO AMİRLİĞİNDEKİ SORGUSUNUN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Ergin A. burada alınacak ifadesinin ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edilecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Hint Okyanusu'nda taşımacılık yapan Türk bayraklı yük gemisi İnce Karadeniz, Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra denize açılmıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, makine yağcısı Ergin A., 20 Aralık'ta kaptan Bora Ekşi'yi kamarasının önünde bıçaklayarak öldürmüştü. Olaya müdahale etmek isteyen gemi mürettebatından 4 kişi de yaralanmıştı.

22 YILLIK GEMİ KAPTANIYDI

22 yıllık gemi kaptanı olan 45 yaşındaki Bora Ekşi'nin cenazesi,  tarifeli uçakla Türkiye'ye getirilmiş ve cenaze töreninin ardından İstanbul'da toprağa verilmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin şubeye getirilişi

-Detaylar


- İstanbul
Bora Füzesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:57 Kaynak: DHA
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