GEMİ KAPTANINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ SRİ LANKA'DAN GETİRİLİYOR - Son Dakika

Ali AKSOYER/ HİNT Okyanusunda Türk bayraklı "İnce Karadeniz" adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi kamarasında bıçaklayarak öldüren kendisine engel olmak isteyen 4 personeli de yaralayan makine yağcısı Ergin A. Türkiye'ye getiriliyor. Sri Lanka'da gözaltında tutulan Ergin A.'yı almak için özel bir ekip oluşturuldu. Şüpheliyi Ergin A.'yı Sri Lanka'dan teslim alan Cinayet Büro Amirliği polislerinin sabah saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

"İnce Karadeniz" gemisi Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra okyanusa açılmıştı. Gemide yağcı olarak çalışan Ergin A.'nın gemi kaptanı Bora Ekşi'yi kamarasında bıçaklayarak öldürmüştü. Saldırgan kendisini durdurmaya çalışan 4 personeli de yaraladıktan sonra üzerine yangın söndürücü sıkılarak etkisiz hale getirilmişti. Uluslararası sularda meydana gelen olayın ardından gemi rotasını Sri Lanka'ya çevirmişti. Geminin Sri Lanka'ya ulaşmasının ardından şüpheli Ergin A. yetkililer tarafından gözaltına alınmıştı. Olayın meydana geldiği geminin bağlama limanının Karaköy olması dolayısıyla Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından İstanbul'a gelen "İnce Karadeniz" gemisinde inceleme yapıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin de katıldığı inceleme sırasında cinayet ve yaralama olayları ile ilgili ipuçları arandı.

İSTANBUL'A GETİRİLİYOR

Öte yandan Sri Lanka ile olayın faili Ergin A.'nın iade edilmesi için müracaatta bulundu. Bu görüşmeler sırasında Sri Lanka'lı yetkililer bir ara Ergin A.'yı istediği ülkeye sınır dışı edeceklerini söyledi. Ancak konsolosluk yetkililerinin de araya girmesiyle bu girişim önlendi. Cinayet Büro Amirliği polislerinden oluşan özel bir ekip Sri Lanka'ya gönderildi. Şüphelinin iade edilmesi için İnterpol'de harekete geçti. Yapılan tüm çabaların ardından Sri Lanka sonunda Ergin A.'yı Türkiye'ye vermeyi kabul etti. Şüpheli Ergin A. Türkiye'den gönderilen Cinayet Büro Amirliğinin özel ekibi ve interpol polisleriyle birlikte Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirildi. Türk Hava Yollarının tarifeli seferi ile Sri Lanka'nın Colombo şehrinden hareket geden şüpheli ve beraberindeki polislerin İstanbul'a sabah saatlerinde ulaşması bekleniyor. Şüphelinin ifadesi Cinayet Büro Amirliğinde alınacak. Şüpheli daha sonra adliyeye sevk edilecek.

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