GEMİ KAPTANINI ÖLDÜREN ZANLIYA TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel GEMİ KAPTANINI ÖLDÜREN ZANLIYA TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ (1) - Son Dakika

GEMİ KAPTANINI ÖLDÜREN ZANLIYA TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ (1)

6 saat önce

HİNT Okyanusu'nda Türk bayraklı 'İnce Karadeniz' adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldüren şüpheli Ergin A. tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

GEMİ KAPTANINI ÖLDÜREN ZANLIYA TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ (1), System.String[]

HİNT Okyanusu'nda Türk bayraklı 'İnce Karadeniz' adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldüren şüpheli Ergin A. tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

- İstanbul

Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sevgilisini 3 yerinden bıçaklayan sanık: Önce o kendisini sonra ben de kendimi bıçakladım
Kız arkadaşını öldürüp ormanda intihar etti Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi Ahmet Nur Çebi: "Rekabet yurt dışıyla ise her Türk takımı önemli"

Son Dakika Haberleri
23:12 Okulları tatil oldu, öğrenciler yazıhanelere akın etti
23:12 Kahramanmaraş otogarında üniversite tatili yoğunluğu
23:11 Ceza infaz kurumlarında ve adliyelerde dezenfekte çalışması yapıldı
23:11 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs tedbirlerini içeren genelge gönderdi
23:10 UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir: 1 - FC Kopenhag: 0 (Maç sonucu)

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 23:18:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GEMİ KAPTANINI ÖLDÜREN ZANLIYA TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]