Gemi kaptanını öldüren zanlıya tutuklama talep edildi (1) - Son Dakika

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Gemi kaptanını öldüren zanlıya tutuklama talep edildi (1)
6 saat önce
HİNT Okyanusu'nda Türk bayraklı 'İnce Karadeniz' adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldüren şüpheli Ergin A. tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:29 Kaynak: DHA
HİNT Okyanusu'nda Türk bayraklı 'İnce Karadeniz
' adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldüren şüpheli Ergin A. tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.
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