Son Dakika Haberleri: Gemi Kaptanının Ölüm Nedeni Otopsiyle Belirlenecek

Gemi Kaptanının Ölüm Nedeni Otopsiyle Belirlenecek

1 saat önce

ÇANAKKALE Boğazı'nda, 140 metre uzunluğundaki St. Vincent bayraklı 'Canopus' adlı kuru yük gemisinde istirahat ettiği kamarasında personel tarafından ölü bulunan Rus kaptan Yury Cherkasov'un (54) cenazesi, morga kaldırıldı.

Gemi Kaptanının Ölüm Nedeni Otopsiyle Belirlenecek, System.String[]
ÇANAKKALE Boğazı'nda, 140 metre uzunluğundaki St. Vincent bayraklı 'Canopus' adlı kuru yük gemisinde istirahat ettiği kamarasında personel tarafından ölü bulunan Rus kaptan Yury Cherkasov'un (54) cenazesi, morga kaldırıldı. Kaptanın ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

Rusya'nın Taganrog limanından İskenderun limanına gitmek üzere dün akşam Çanakkale Boğaz geçişi yapan 140 metre uzunluğundaki St. Vincent bayraklı 'Canopus' adlı kuru yük gemisinin Rus kaptanı Yury Cherkasov'un cenazesi, savcının gemide yaptığı inceleme ardından karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekiplerince gemiden alınan cenaze, bot ile Kepez Limanı'na getirildi. Buradan da ambulans ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Rus kaptan Yury Cherkasov'un sağlık problemlerinin bulunduğu öğrenilirken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

Karanlık Liman mevkiinde demirli bulunan 'Canopus' adlı geminin ise yasal işlemlerin tamamlanması ardından yoluna devam edeceği belirtildi.

Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na dün saat 21.00'de giriş yapan 'Canopus' adlı geminin personeli, saat 22.10'da telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne, Rus kaptan Yury Cherkasov'un ölmüş olduğunu rapor etmişti.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:23 Kaynak: DHA

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
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