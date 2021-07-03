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Gemi kimlik tanımlama sisteminin gemilerde uygulanmasının önü açıldı - Son Dakika

Gemi kimlik tanımlama sisteminin gemilerde uygulanmasının önü açıldı

03.07.2021 18:27
Gemi kimlik tanımlama sisteminin gemilerde uygulanmasının önü açıldı, System.String[]

Çalıntı tekne ve motorların liman başkanlıklarında başka bir isimle kayıtlarının önüne geçilmesi ve bu gibi teknelerin vatandaş arasında sirkülasyonunun en aza indirilmesi için "Gemi kimlik tanımlama sistemi"nin gemilerde uygulanmasının önü açıldı.

Çalıntı tekne ve motorların liman başkanlıklarında başka bir isimle kayıtlarının önüne geçilmesi ve bu gibi teknelerin vatandaş arasında sirkülasyonunun en aza indirilmesi için "Gemi kimlik tanımlama sistemi"nin gemilerde uygulanmasının önü açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türk bayrağı altında balıkçılık faaliyeti gerçekleştiren bazı balık avlama cinsi gemilerinin kıç taraflarında balık ağların denize serilmesinde ve toplanmasında kullanılan hizmet botların denize indirilmesi ile tekneye alınmasında pratiklik sağlayan ve bu hizmet botlarının ağır deniz şartlarında tekne üzerinde emniyetli durmasını sağlayan bot rampalarının tam boya dahil edilip edilemeyeceği ile alakalı düzenleme yapıldı.

Yapılan düzenleme ile bu rampaların 1,5 metreye kadar olan kısmı tam boya dahil edilmeyecek. Böylece, balıkçılık faaliyetlerin daha etkin ve deniz emniyeti çerçevesinde yapılması hedefleniyor.

Liman başkanlıklarında gemilerin tonilatolarını ölçmeye yönelik iş ve işlemlerde, hem bürokrasiyi azaltmak hem de vatandaşların liman başkanlığında veya bağlama kütüğü konusunda yetkilendirilmiş belediye başkanlığında ölçüm işlerini daha kısa sürede tamamlamasını temini için, liman başkanlığında veya bağlama kütüğü konusunda yetkilendirilmiş belediye başkanlığında ölçüm için yetkilendirilen personelin yetki, yeterlik ve eğitim durumları revize edildi.

Çalıntı tekne ve motorların liman başkanlıklarında başka bir isimle kayıtlarının önüne geçilmesi ve bu gibi teknelerin vatandaş arasında sirkülasyonunun en aza indirilmesi için yönetmelik taslağı ile gemi kimlik tanımlama sisteminin gemilerde uygulanmasının önü açıldı.

Geçiş hükümleri ile de gemi kimlik tanımlama sisteminin uygulanmasına yönelik detaylar belirlendi.

Yönetmelik kapsamında ölçümü yapılmış veya ölçümü yapılacak gemilere yerleştirilmesi gereken gemi kimlik tanımlama sistemi, İdarece gerekli altyapının tamamlanmasının ardından yayımlanacak uygulama talimatında belirtilecek usullere göre tahsis edilecek.

Balıkçılık, Gazete, Liman, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gemi kimlik tanımlama sisteminin gemilerde uygulanmasının önü açıldı - Son Dakika Ekonomi


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