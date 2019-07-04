Son Dakika Haberleri: Gemi krizi sonrası İngiliz büyükelçi, Bakanlığa çağırıldı
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Gemi krizi sonrası İngiliz büyükelçi, Bakanlığa çağırıldı

46 dakika önce

- İber Yarımadası'nın güney ucunda bulunan ve İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan Cebelitarık'ta, İran'dan yüklenen yakıtı Suriye'ye götüren bir İspanyol tankerine el konulduğu belirtildi.

Gemi krizi sonrası İngiliz büyükelçi, Bakanlığa çağırıldı, System.String[]
- İber Yarımadası'nın güney ucunda bulunan ve İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan Cebelitarık'ta, İran'dan yüklenen yakıtı Suriye'ye götüren bir İspanyol tankerine el konulduğu belirtildi. Gelişme sonrası İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, izahat için İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.


 

Cebelitarık Özerk Hükümet Başbakanı Fabian Picardo, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, Cebelitarık liman görevlileri ve ona bağlı memurların ilgili yasayı uygulayarak sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla Suriye'ye ham petrol götüren bir tankeri durduklarını; tanker ve yükünün alıkonulduğunu bildirdi.


 

Grace 1 isimli geminin, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulduğunu söyleyen Picardo, "Grace 1'in Suriye'de Banyas rafinerisine ham petrol taşıdığına inanmak için geçerli sebeplerimiz var" dedi. Picardo, İngiltere Deniz Kuvvetleri'nin de katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi.


 

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell ise operasyonun, ABD'nin İngiltere'den talebi üzerine gerçekleştirildiğini söyledi.


 

İNGİLİZ ELÇİ, İRAN'DA BAKANLIĞA ÇAĞIRILDI


 

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, gelişmeler sonrası izahat için İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Bakanlık sözcüsü Abbas Musevi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, tankerin İngiliz Donanması tarafından 'yasalara aykırı olarak'  durdurulduğunu belirtti.


Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:27 Kaynak: DHA
İngiltere, Suriye, İran, Dünya
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