Son Dakika Haberleri: Gemi Kurtaran Römorkörü KKTC Görevlendirme Töreni - KKTC Başbakanı Tatar
Son Dakika Güncel Haber

Gemi Kurtaran Römorkörü KKTC Görevlendirme Töreni - KKTC Başbakanı Tatar

55 dakika önce

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Gemi Kurtaran Römorkörü Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti'ne Görevlendirilmesi Töreni'nde konuşma yaptı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Gemi Kurtaran Römorkörü Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti'ne Görevlendirilmesi Töreni'nde konuşma yaptı.
Gemi Kurtaran Römorkörü KKTC Görevlendirme Töreni - KKTC Başbakanı Tatar
Ersin Tatar, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 06:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rumlar, Kıbrıs Barış Harekatı'nı protesto etmek için sınıra yürüdü Nijerya'da 4 Türk daha kaçırıldı Fenerbahçe, YouTube'da 1 milyon aboneye ulaştı! Bir ilki başardı Tatil beldesine yabancı turistler akın etti! Güneşlenecek yer kalmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 19:15:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gemi Kurtaran Römorkörü KKTC Görevlendirme Töreni - KKTC Başbakanı Tatar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]