İstanbul Boğazı'nda konteyner gemisinin arızalanması sonucu trafik askıya alındı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda konteyner gemisinin arızalanması sonucu trafik askıya alındı

19.11.2022 00:23
İstanbul Boğazı'nda konteyner gemisinin arızalanması sonucu trafik askıya alındı

Kandilli açıklarında konteyner gemisi arıza verdi. Olayın ardından Kıyı Emniyeti kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği de geçici olarak askıya alındı.

Kandilli açıklarında konteyner gemisi arızalandı. Kıyı Emniyeti kurtarma ekipleri sevk edilirken, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, geçici olarak askıya alındı.

BOĞAZDA GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

147 metre boyundaki gemi için bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörleri sevk edilirken, İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiği geçici olarak askıya alındı.

KIYI EMNİYETİ EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Ambarlı'dan Novorossiysk'ye seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-5, KURTARMA-7 Römorkörümüz ve KEGM-5 botumuz ivedilikle olay yerine sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, geçici olarak askıya alındı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı, Kandilli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda konteyner gemisinin arızalanması sonucu trafik askıya alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda konteyner gemisinin arızalanması sonucu trafik askıya alındı - Son Dakika
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