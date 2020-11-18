Gemi personeli kamarada ölü bulundu - Son Dakika

Gemi personeli kamarada ölü bulundu
18.11.2020 12:22
BARTIN Limanı'na hurda demir bırakmak için gelen geminin personeli Ukrayna uyruklu Andrıy D. (36), sabah saatlerinde kamarada ölü bulundu.
BARTIN Limanı'na hurda demir bırakmak için gelen geminin personeli Ukrayna
uyruklu Andrıy D. (36), sabah saatlerinde kamarada ölü bulundu.
Bartın Limanı'na hurda demir getiren Panama bandıralı 'Focha' isimli yük gemisinin personeli Ukrayna uyruklu Andrıy D., dün hastaneye başvurdu. Akşam gemiye geriye dönen Andrıy D., sabah saatlerinde kamarada hareketsiz bulundu. Gemide çalışan arkadaşlarının ihbarı üzerine limana gelen sağlık ekipleri, Andrıy D.'nin öldüğünü tespit etti.Andrıy D.'nin cansız bedeni, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
- Bartın
Son Dakika Kılıçdaroğlu'ndan kendisini tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu! Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim Korona için yeni tedbirler peş peşe açıklanırken İstanbul'dan gelen görüntüler pes dedirtti Gram altın 467 liradan işlem görüyor Oyuncu Gülse Birsel, sokağa çıkma kısıtlamasına Burhan Altıntop karakterinin videosuyla gönderme yaptı İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı? Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin