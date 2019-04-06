Son Dakika Haberleri: Gemi ve Su Araçlarının İnşa Yönetmeliğinde Değişiklik

Gemi ve Su Araçlarının İnşa Yönetmeliğinde Değişiklik

1 saat önce

Ege-Akdeniz kıyılarında çalışan günlük tur teknelerinin seyir emniyetinin artırılması amacıyla gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarımlarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Gemi ve Su Araçlarının İnşa Yönetmeliğinde Değişiklik, System.String[]
Ege-Akdeniz kıyılarında çalışan günlük tur teknelerinin seyir emniyetinin artırılması amacıyla gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarımlarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle gemi ve su araçlarındaki tadilat tanımı düzenlendi.

Buna göre, Ege ve Akdeniz kıyılarında günlük tur teknelerinde yapılacak güverte ve direk ekleme gibi yapısal değişiklerin proje ve izinle gerçekleştirilmesi sağlanarak seyir emniyeti artırılacak.

Bakım ve onarımdan sonraki "kara sörveyleri"nde tesise gitme zorunluluğu sınırı 12 metreden 15 metreye çıkarılırken 15 metre altı gemi veya su araçlarının "kara sörveyi" işlemleri liman başkanlığının uygun gördüğü yerlerde yapılabilecek.

Balık avlama filosuna destek

Tam boyu 24 ile 50 metre arasındaki balıkçı gemilerinin yenilenmesinde mevcut donanım yeni gemiye aktarılabilecek. Böylelikle balık avlama filosunun modernize edilmesine destek olunacak.

İzinsiz tadilat ve inşada klas zorunluluğu olmayan gemiler için "Klastan uygunluk yazısı getirilmesi" hükmü kaldırıldı. Uygunluğun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uzmanlarınca kontrol edilmesi, maliyetin düşmesini sağlayacak.

Gemi Sanayi Veri Tabanı Programı üzerinden elektronik ortamda proje onayı ve gelecek dönemde de izin belgeleri, web üzerinden alınarak liman başkanlıklarına gidilmeden daha hızlı gerçekleştirilebilecek.

Tam boyu 24 metre ile 50 metre arasındaki balıkçı gemilerinin klas şartı, sadece tekne klası olarak uygulanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:31 Kaynak: AA

Ege, Akdeniz, Ekonomi
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