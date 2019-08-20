Son Dakika Haberleri: Gemi ve yat sektörü Uzak Doğu'ya yelken açtı
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Gemi ve yat sektörü Uzak Doğu'ya yelken açtı

1 saat önce

Ocak-temmuz döneminde, yaklaşık 580 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren gemi ve yat sektöründe Uzak Doğu'ya rekor ihracat artışları yaşandı.

Gemi ve yat sektörü Uzak Doğu'ya yelken açtı, System.String[]
Ocak-temmuz döneminde, yaklaşık 580 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren gemi ve yat sektöründe Uzak Doğu'ya rekor ihracat artışları yaşandı.
Uzak Doğu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:24 
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