Son Dakika Haberleri: Gemi yangını: 1 ölü, 15 yaralı
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Gemi yangını: 1 ölü, 15 yaralı

1 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir gemide patlamanın ardından yangın çıktı.

Gemi yangını: 1 ölü, 15 yaralı, System.String[]
İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir gemide patlamanın ardından yangın çıktı. İzmir'in Aliağa ilçesindeki Petkim Limanı'ndaki bir gemide henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlama sonrasında gemide yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sahil güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:51 Kaynak: İHA
Aliağa, İzmir, Güncel
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