Gemi yangını: 1 ölü, 15 yaralı
1 saat önce
İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir gemide patlamanın ardından yangın çıktı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:51 Kaynak: İHA
'in Aliağa
ilçesindeki bir gemide patlamanın ardından yangın çıktı. İzmir'in Aliağa ilçesindeki Petkim
Limanı'ndaki bir gemide henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlama sonrasında gemide yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sahil güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
(İHA)
İzmir'de bir gemide meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı! 1 ölü, 15 yaralı
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