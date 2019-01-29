Son Dakika Haberleri: Gemi Yangınında Hayatını Kaybeden Makinist Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gemi Yangınında Hayatını Kaybeden Makinist Son Yolculuğuna Uğurlandı

2 saat önce

Kerç Boğazı yakınlarındaki 2 geminin alev alması sonucu yaşamını yitiren Türk denizci Erdoğan Çetinok (46), İzmir'in Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'nde toprağa verildi.

Gemi Yangınında Hayatını Kaybeden Makinist Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Kerç Boğazı yakınlarındaki 2 geminin alev alması sonucu yaşamını yitiren Türk denizci Erdoğan Çetinok (46), İzmir'in Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'nde toprağa verildi.

İstanbul'dan uçakla dün İzmir'e getirilerek ailesine teslim edilen Çetinok'un cenazesi törenin yapılacağı Pancar Camisi'ne getirildi.

Törene Çetinok'un babası İsa, eşi Fatma, kızları Meryem Aybüke (13), Hülya Beren Çetinok (8) ile aile yakınları katıldı.

Çetinok'un cenazesi, namazın ardından Pancar Mezarlığı'na defnedildi.

Rusya Denizcilik Ajansı, 21 Ocak'ta Kerç Boğazı yakınlarında bulunan 2 geminin alev alması sonucu aralarında toplam 32 kişilik mürettebattan 12 kişinin kurtarıldığını, 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin hala kayıp olduğunu açıklamıştı.

Türk denizci Çetinok, Candy gemisinde 2. makinist olarak çalışıyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:59 Kaynak: AA

Makinist, İzmir, 3. Sayfa
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