Gemi Yangınında Hayatını Kaybeden Solak, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kerç Boğazı'nda meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Semih Solak, Çanakkale'nin Biga ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kerç Boğazı'nda meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Semih Solak, Çanakkale'nin Biga ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Kerç Boğazı'nda meydana gelen 2 gemi yangınında hayatını kaybeden, geminin 2. çarkçısı 25 yaşındaki Semih Solak, Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme köyünde son yolculuğuna uğurlandı.



Solak'ın cenazesi dün Ukrayna'dan uçakla İstanbul'a getirilirken daha sonra cenaze aracıyla Biga Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bugün ilk olarak Solak'ın cenazesi baba ocağına götürülerek, helallik alındı. Ardından köy camisinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.



Cenaze namazına Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Emrullah Büyük, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ve yakınları katıldı.



Cenaze namazının ardından Solak'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. - ÇANAKKALE

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