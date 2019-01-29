Son Dakika Haberleri: Gemi Yangınında Hayatını Kaybedenler Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Gemi Yangınında Hayatını Kaybedenler Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

22 dakika önce

Kerç Boğazı'nda iki geminin alev alması sonucu hayatını kaybedenlerden 22 yaşındaki makine dairesi stajyeri Sinan Karabulut'un cenazesi, memleketi Yalova'da toprağa verildi.

Gemi Yangınında Hayatını Kaybedenler Son Yolculuğuna Uğurlanıyor, System.String[]
Kerç Boğazı'nda iki geminin alev alması sonucu hayatını kaybedenlerden 22 yaşındaki makine dairesi stajyeri Sinan Karabulut'un cenazesi, memleketi Yalova'da toprağa verildi.

Karabulut'un cenazesi, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yakınları tarafından alındıktan sonra Yalova merkeze bağlı Kadıköy beldesindeki babaevine getirildi. Cenaze, helallik alınmasının ardından Kadıköy Merkez Camisi'ne taşındı.

Genç denizcinin babası Orhan ve kardeşi Enes Karabulut, cenaze namazı öncesi cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Kardeşler Enes ve Beyzun Karabulut'un, ağabeylerinin denizci üniformasını giydiği görüldü.

Ayrıca Türk bayrağına sarılı tabutun üzerine genç denizcinin kepi konuldu. Enes Karabulut, daha sonra kepi alarak başına taktı.

Baba Orhan Karabulut ise gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın hukuki olarak takipçisi olacaklarını söyledi.

Sinan Karabulut'un naaşı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Mehmet Şahin ve vatandaşların katılımıyla öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kadıköy Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta Tanzanya bayraklı "Maestro" ve "Candy" gemileri arasındaki yakıt transferi sırasında yangın çıkmış, olayda hayatını kaybedenlerden 4'ünün Türk vatandaşı olduğu açıklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:47 Kaynak: AA

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