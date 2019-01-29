Gemi Yangınında Hayatını Kaybedenler Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Kerç Boğazı'nda iki geminin alev alması sonucu hayatını kaybedenlerden 33 yaşındaki vardiya zabiti Yüce Karanki'nin cenazesi memleketi Yalova
'da toprağa verildi. İstanbul Atatürk Havalimanı
'ndan yakınları tarafından alınan Karanki'nin cenazesi, Yalova kent merkezine getirildi.
Karanki'nin cenazesi, Yalova Merkez
Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazını müteakip Yalova Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.
Denizcinin babası Necmi, annesi Hatice
ve kardeşi Simge
Karanki ile nişanlısı Zeynep Elmalı
, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine, Yüce Karanki'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol
, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman
, aynı gemi yangınında yaşamını yitiren Sinan Karabulut'un dedesi Osman Karabulut
ve kardeşi Enes Karabulut ile vatandaşlar katıldı. Enes Karabulut'un törende ağabeyinin denizci üniformasını giydiği görüldü.
Törende gazetecilerin, kazayla ilgili dava açıp açmayacaklarını sordukları anne Hatice Karanki, "Dimdik ayaktayız. Ona biz karar vereceğiz. Ona ailesi karar verecek. Şu anda acımızı yaşıyoruz. Önce ilahi adalet yerini bulacak, sonra da cumhuriyetin adaleti. Hepsi yerini bulacak. Şimdi acımızı yaşıyoruz." yanıtını verdi.
Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta Tanzanya
bayraklı "Maestro" ve "Candy" gemileri arasındaki yakıt transferi sırasında yangın çıkmış, olayda hayatını kaybedenlerden 4'ünün Türk vatandaşı olduğu açıklanmıştı.