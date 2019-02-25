Son Dakika Haberleri: Gemi Yangınında Hayatını Kaybedenlerin İsimleri Yalova'daki Parka Verilecek

Gemi Yangınında Hayatını Kaybedenlerin İsimleri Yalova'daki Parka Verilecek

1 saat önce

Kerç Boğazı'nda iki geminin alev alması sonucu yaşamını yitiren Yalovalı gemiciler Sinan Karabulut ile Yüce Karanki'nin isimleri kentteki parka verilecek.

Gemi Yangınında Hayatını Kaybedenlerin İsimleri Yalova'daki Parka Verilecek, System.String[]
Kerç Boğazı'nda iki geminin alev alması sonucu yaşamını yitiren Yalovalı gemiciler Sinan Karabulut ile Yüce Karanki'nin isimleri kentteki parka verilecek.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, yaptığı yazılı açıklamada, İsmetpaşa Mahallesi Karasu Sokak'taki parka merhum gemicilerin isimlerinin verileceğini bildirdi.

Parkın açılışının yarın 14.00'te düzenlenecek törenle yapılacağını belirten Salman, şunları kaydetti:

"Kerç Boğazı'nda yaşanan gemi yangını nedeniyle Yalovalı iki evladımızın hayatlarını kaybettiklerini geçtiğimiz ay üzülerek öğrenmiştim. Akabinde iki kardeşimizin isimlerinin Yalova'da yaşaması adına birtakım çalışmalarda bulunduk. Daha gençliğinin baharında olan iki kardeşimizin ailelerine Allah sabırlar versin. Yalova ve Yalovalılar, bu iki kardeşimizi asla unutmayacak.

Bir olmak, birlik olmak adına tüm hemşehrilerimi bu kardeşlerimizin adını yaşatacağımız parkın açılışına bekliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:48 Kaynak: AA

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