Gemi, yat ve hizmetleri ihracatında yüzde 280 oranında artış - Son Dakika

Gemi, yat ve hizmetleri ihracatında yüzde 280 oranında artış

11.05.2021 10:52
Gemi, yat ve hizmetleri ihracatında yüzde 280 oranında artış, System.String[]

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği, nisan ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 280 oranında artış yakalayarak, yaklaşık 110 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği, nisan ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 280 oranında artış yakalayarak, yaklaşık 110 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.

Gemi, Yat ve Hizmetleri sektörü; ihracat artış rekorları kırmaya devam ediyor. Türkiye'nin gemi ve yat sektörü, 2021 yılının mart ayında olduğu gibi, nisan ayında da Türkiye'nin ihracatını en yüksek oranlı artıran sektörleri arasında yer aldı. Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 280 oranında ihracat artışı ile toplamda yaklaşık 110 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdiği açıkladı. Verilen bilgiye göre, sektör ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 0,6 olarak gerçekleşti. Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk dört ayında ise yaklaşık 321 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

NİSAN'DA EN FAZLA BALIKÇI GEMİSİ VE RÖMORKÖR İHRACATI YAPILDI

Sektörün alt kalemlerine bakıldığında nisan ayında yapılan ihracatın 45 milyon doları balıkçı gemileri; 43 milyon doları römorkör; 10 milyon doları yatlar; 7 milyon doları diğer deniz araçları tipleri, 5 milyon doları ise yan sanayi ihracatı olarak kaydedildi.

EN FAZLA İHRACAT NORVEÇ'E

Gemi, yat ve hizmetleri sektörünün geçen ay en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Norveç olarak kayıtlara geçti. Norveç'e nisanda 45 milyon 611 bin dolarlık ihracat yapıldı. Norveç'e yapılan ihracat bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 519 oranında artış gösterdi.

Norveç'i, 15 milyon 349 bin dolarla Romanya, 8 milyon 488 bin dolarla Estonya, 7 milyon 507 bin dolarla Marshall Adaları ve 7 milyon 204 bin dolarla İzlanda takip etti.

"İHRACATIMIZIN BÜYÜK KISMINI NORVEÇ'E GİDEN BALIKÇI GEMİLERİ VE FARKLI ÜLKELERE GİDEN RÖMORKÖRLER OLUŞTURUYOR"

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, sektörün ihracat rakamlarını değerlendirdi. Seven, "Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği olarak geçen ay olduğu gibi nisan ayında da, Türkiye'nin ihracatını en yüksek oranlı artıran sektörleri arasında yer almaktan memnuniyet duyuyoruz. Yüksek teknoloji ihtiva eden ve inovatif unsurlar barındıran ihracat yapmamızın başarımızda payı çok büyük" dedi.

Seven, gemi yat ve hizmetleri sektörünün öncelikli pazarının Avrupa Ülkeleri olduğunu ifade ederek, "Norveç'e yönelik balıkçı gemisi ihracatına devam edildi" dedi.

Seven, sözlerine şöyle devam etti: "Nisan ayında gerçekleşen 110 milyon dolarlık ihracatımızı; Norveç'e ihraç ettiğimiz 45 milyon dolar tutarındaki balıkçı gemileri, Estonya, Romanya, İzlanda, Kanada ve Şili gibi farklı birçok farklı ülkeye yapmış olduğumuz toplam 43 milyon dolarlık römorkör ihracatı ve Marshall Adaları, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'e yapılan yaklaşık 10 milyon dolarlık yat ihracatı oluşturuyor. İhracatımızın geri kalan kısım yan sanayi ekipmanları ve küçük tutarlardaki deniz taşıtlarının ihracatından oluşuyor".

Gemi, Yat ve Hizmetleri sektörünün 2021 yılının ilk dört ayında gerçekleştirdiği ihracatını da değerlendiren Seven, "Rakamları ilk dört ay için genişlettiğimiz zaman toplam 321 milyon dolarlık ihracatımızın dağılımı ise şöyle; ihracatımızın yarıya yakınına tekabül eden 147 milyon dolarlık kısmını Norveç'e yapılan balıkçı gemisi ihracatları oluşturmakta. Estonya, Romanya, İzlanda, Kanada, Şili ile Birleşik Krallık gibi ülkelere yapılmış 50 milyon dolarlık römorkör ihracatımız bulunuyor. Ardından 32.5 milyon doları motor yat ihracatından oluşan (21 milyon doları Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik olarak gerçekleştirilmiş) toplam 39 milyon dolarlık yat ürün grubu ihracatımız var. Yat ihracatımızın ardından 28.2 milyon dolar tutarında deniz tankeri ile 20.4 milyon dolar tutarında da yan sanayi ihracatı gerçekleştirdik. Bu ürün gruplarının yanı sıra diğer yüzen araçlar ve gemiler olarak da 36 milyon dolara yakın ihracatımız bulunmakta. Tersanelerimizde yapımı devam eden ve teslimini önümüzdeki aylarda gerçekleştireceğimiz gemilerimiz bulunuyor. İhracat artışımızın ilerleyen aylarda da devam edeceğini öngörmekteyiz" şeklinde konuştu.

-İHA-

Gemi, yat ve hizmetleri ihracatında yüzde 280 oranında artış

İhracat, Nisan, dolar, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gemi, yat ve hizmetleri ihracatında yüzde 280 oranında artış - Son Dakika


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