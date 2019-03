Gemi, Yat ve Hizmetleri Sektör Çalıştayı

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, "2018 yılında 157 firmamız toplam 990 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Piri Reis Üniversitesi'nde düzenlenen "Gemi, Yat ve Hizmetleri Sektör Çalıştayı"nda, sektör profesyonelleri bir araya geldi.



Sektörün önde gelen gemi, yat ve yan sanayi ihracatçı firmaları ile sektörün ihracatının gelişmesine yönelik adımların tartışıldığı çalıştayda, sektörün 2023 İhracat Stratejisi doğrultusunda ihracat hedeflerine ulaşması, küresel rekabet gücünün artırılması ve sektörel faaliyetlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekenler tartışıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, sektörün ihracat ayağının sorunlarını alt gruplar halinde tanımlayarak, ihracatı gerçekleştiren firmalardan gelen öneriler ışığında bir sektör raporu oluşturmayı amaçladıklarını bildirdi.



Seven, şunları kaydetti:



"2018 yılında 157 firmamız toplam 990 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2019 yılına ise 2018 yılına kıyasla büyük bir artış göstererek başladık. İlk 2 ay itibarıyla geçtiğimiz yıla kıyasla ihracatımız yüzde 70'lik bir artış gösterdi. İnanıyorum ki 1,5 milyar dolarlık ihracat hedefine bu yıl çok da zorlanmadan ulaşacağız. Oluşturacağımız sektör raporu, daha fazla ihracat yapabilmemiz için önemli bir yol haritası olacak."



Verilen bilgiye göre, çalıştay kapsamında tartışılan sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili çalışma raporu ve yol haritası, Piri Reis Üniversitesi tarafından hazırlanarak Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği tarafından gelecek haftalarda ilgili makamlar ve sektör temsilcileri ile paylaşılacak.

