Gemici ilköğretim okulunda özel yıkanabilir maske ürettiler - Son Dakika

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir okulda yıkanabilir kumaşlardan üretilen çocuk maskeleri kullanıma hazır hale getirildi.

Gemici İlkokulu, veliler ile işbirliği yaparak öğrencilerine özel yıkanabilir maske yapımına ve dağıtımına başladı. Okul Yönetimi rengarenk maskelerinin dikimini, terzilik konusunda becerisi olan velilere ulaşarak yaptırırken, projeye Okul Aile Birliği üyelerinin de destek verdiği bildirildi.

Özel tasarlanan ve kullanıma hazır hale getirilen maskeler öğrencilere dağıtılırken bu proje ile korona virüs salgınıyla etkin mücadelede hayati bir öneme sahip olan maske kullanımının sağlıklı ve sürekli kullanılmasını desteklemek, maskeleri cazip kılmak için bu ürünlerin ilkokul çocuklarının ilgisini çekecek renk, özellik ve temada olmasının sağlanmasının amaçlandığına vurgu yapıldı.

Rengarenk maskeleri takan öğrencilerin mutlulukları görüntülenip okulun web sitesinde paylaşılırken okul yöneticileri tarafından emeği geçenlere teşekkür edildi. - ÇORUM