Gemide bıçaklanan kaptanın cenazesi Türkiye'ye getiriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gemide bıçaklanan kaptanın cenazesi Türkiye'ye getiriliyor - Son Dakika

Gemide bıçaklanan kaptanın cenazesi Türkiye'ye getiriliyor

6 saat önce

Hint Okyanusu'nda kaptanı olduğu gemide öldürülen Bora Ekşi'nin katil zanlısı Ergin A., Sri Lanka'dan Türkiye'ye getiriliyor.

Gemide bıçaklanan kaptanın cenazesi Türkiye'ye getiriliyor, System.String[]

Hint Okyanusu'nda kaptanı olduğu gemide öldürülen Bora Ekşi'nin katil zanlısı Ergin A., Sri Lanka'dan Türkiye'ye getiriliyor.

(İHA)

Sri Lanka, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
01:46 Manisa'da fabrika yangını hasara neden oldu
01:44 Kırıkkale'de, YHT hattından kablo çalan hırsız tutuklandı
01:42 Adana'da minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti
01:40 Panelvanın çarptığı kişi öldü
01:40 Kırşehir'de forkliftin altında kalan işçi öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 01:51:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gemide bıçaklanan kaptanın cenazesi Türkiye'ye getiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]