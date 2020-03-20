Gemide fenalaşan mürettebatın imdadına ekipler yetişti - Son Dakika

Gemide fenalaşan mürettebatın imdadına ekipler yetişti

ZONGULDAK - Zonguldak açıklarındaki tanker gemisinde fenalaşan mürettebatın imdadına ekipler yetişti.

Kocaeli'nin Derince ilçesinden Rusya'nın Tuapse ilçesine yola yola çıkan Hope A isimli tanker gemisinde fenalaşan mürettebat için ekipler seferber oldu. Zonguldak açıklarındaki gemiden telsiz irtibatının ardından harekete geçen Sahil Güvenlik botu tankere yanaşarak rahatsızlanan mürettebata ulaştı. İsmi belirlenemeyen yabancı uyruklu mürettebat, özel donanımlı ekipler tarafından limanda bekletilen ambulansa alındı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan personel Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyin damarlarında tıkanıklık olması sebebiyle fenalaştığı öğrenilen mürettebatın hastanedeki tedavisi sürüyor. Ayrıca hastaneye tercüman da getirildiği öğrenildi. Geminin dün 15.00 sıralarında Derince'den yola çıktığı öğrenildi.