GEMİDE KALP KRİZİ GEÇİREN FİLİPİNLİ MÜRETTEBAT, SAHİL GÜVENLİK BOTUYLA ALINDI - Son Dakika
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GEMİDE KALP KRİZİ GEÇİREN FİLİPİNLİ MÜRETTEBAT, SAHİL GÜVENLİK BOTUYLA ALINDI

07.10.2022 15:46

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında bulunan yolcu gemisinin Filipin uyruklu mürettebatı Richard Adogogon Cartujano (45), kalp krizi geçirdi.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında bulunan yolcu gemisinin Filipin uyruklu mürettebatı Richard Adogogon Cartujano (45), kalp krizi geçirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gemiden alınan Cartujano, bot ile hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'dan İtalya'ya giden İtalya bandıralı 'Costa Vanezzi' isimli yolcu gemisi mürettebatından Filipin uyruklu Richard Adogogon Cartujano, gece saatlerinde kalp krizi geçirdi. Bu sırada Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında bulunan geminin kaptanı, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri gönderildi. İlk müdahalesi gemide yapılan Cartujano, sedye ile Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna alınarak, karaya çıkarıldı. Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cartujano, ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. Femhi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede anjiyo yapılan mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kalp Krizi, İstanbul, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GEMİDE KALP KRİZİ GEÇİREN FİLİPİNLİ MÜRETTEBAT, SAHİL GÜVENLİK BOTUYLA ALINDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: GEMİDE KALP KRİZİ GEÇİREN FİLİPİNLİ MÜRETTEBAT, SAHİL GÜVENLİK BOTUYLA ALINDI - Son Dakika
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