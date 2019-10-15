Son Dakika Haberleri: Gemide ölen emekli astsubay için tören düzenlendi
Son Dakika Güncel Gemide ölen emekli astsubay için tören düzenlendi

Gemide ölen emekli astsubay için tören düzenlendi

1 dakika önce

İspanya açıklarında çalıştığı gemide geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybeden emekli astsubay Muharrem Çimen için Gölcük'te tören düzenlendi.

Gemide ölen emekli astsubay için tören düzenlendi, System.String[]

İspanya açıklarında çalıştığı gemide geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybeden emekli astsubay Muharrem Çimen için Gölcük'te tören düzenlendi.

İspanya'da geçen hafta ikinci kaptan olarak görev yaptığı gemide kopan halatın çarpması sonucu hayatını kaybeden Çimen'in (65) cenazesi, Değirmendere Merkez Camisi'ne getirildi.

Çimen'in eşi CHP Gölcük Belediye Meclis Üyesi Türkan Çimen, burada taziyeleri kabul etti.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından emekli astsubay için askeri tören gerçekleştirildi. Çimen'in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Aydın'a gönderildi.

Törene, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Gölcük Tersane Komutanı Tuğamiral Aydın Eken, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Cengiz Sarıbay ile yakınları katıldı.

Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İTÜ'lü profesör duyurdu: Depremi Adalar'ın güneyi ve Kumburgaz fay kolunda bekliyoruz
Türkiye'ye silah satışını askıya alan ülkelere İspanya da katıldı YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti, 15 yaralı var Rusya'dan Münbiç açıklaması: Esad güçleri bin kilometre karede kontrolü sağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 19:40:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gemide ölen emekli astsubay için tören düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]