GEMİDE POZİTİF VAKA ÇIKTI, MÜRETTEBAT KARANTİNAYA ALINDI - Son Dakika

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi açıklarındaki bir kargo gemisinin mürettebatında koronavirüs görülmesi üzerine, 12 kişi karantinaya alındı. Gemi, yeni mürettebat ile yolculuğuna devam edecek.

Körfez Hereke Sahili açıklarındaki demirli olan Panama bandıralı Fahriye K. isimli kargo gemisinin 12 kişilik mürettebatından 4'ünün koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine geminin bağlı olduğu firma tarafından bot ile 12 kişilik personel tahliye edilerek, gemi dezenfekte edildi. Daha sonra gemiye yeni personel yerleştirildi. Karaya çıkarılan 4 pozitif ve 8 temaslı personel karantinaya alındı. 4 kişi tedaviye alınmak üzere ambulansla götürülürken, 8 temaslı mürettebat ise firma tarafından karantinada kalmak üzere evlerine götürüldü. Geminin, Körfez'deki bir limandan yük aldıktan sonra İtalya'ya doğru yola çıkacağı öğrenildi.