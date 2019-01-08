Son Dakika Haberleri: Gemide Rahatsızlanan Personel İçin Seferber Oldular

Gemide Rahatsızlanan Personel İçin Seferber Oldular

1 saat önce

Gemide rahatsızlanan personel için seferber oldularÇANAKKALE - Rusya'nın Novorossiysk Limanından İzmir'in Nemrut Limanı'na giden Marshall Adaları bayraklı 'Tulpar' isimli geminin Çanakkale Boğazı geçişi esnasında personeli rahatsızlandı.

Gemide rahatsızlanan personel için seferber oldular

ÇANAKKALE - Rusya'nın Novorossiysk Limanından İzmir'in Nemrut Limanı'na giden Marshall Adaları bayraklı 'Tulpar' isimli geminin Çanakkale Boğazı geçişi esnasında personeli rahatsızlandı. Personel için Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri seferber oldu.
Rusya'nın Novorossiysk Limanından İzmir'in Nemrut Limanı'na giden Marshall Adaları bayraklı 179 metre uzunluğundaki 'Tulpar' adlı kargo gemisinin Çanakkale Boğazı geçişi sırasında makineci personel Ebubekir Topbaş rahatsızlandı.
Telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne, Topbaş'ın durumu bildirildi. Ardından Sahil Güvenlik ekipleri gemiye giderek, Ebubekir Topbaş'ı aldı.
Sahil Güvenlik- 32 Botuna alınan Topbaş, sağlık ekiplerince kalp masajı yapılarak, Çanakkale Yat Limanı'na getirildi.
Burada ambulansa alınan Topbaş Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
Gemi ise Karanlık Liman Demir mevkine demirletilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:28 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, İzmir, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, 3. Sayfa
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