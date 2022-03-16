Gemide şüpheli ölüm - Son Dakika
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Gemide şüpheli ölüm

16.03.2022 13:53
Gemide şüpheli ölüm

Samsun'da Azeri uyruklu gemici gemide ölü bulundu.

Samsun'da Azeri uyruklu gemici gemide ölü bulundu.

Olay, Samsun Limanı açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı bandıralı yük gemisinde görev yapan Azerbaycan uyruklu Safa İbrahimov (60), odasında ölü bulundu. Azeri gemicinin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahimov'un cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

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Azerbaycan, Otopsi, Samsun, Azeri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gemide şüpheli ölüm - Son Dakika


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