Son Dakika Haberleri: Gemide yaşanan kazada 1 işçi hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Gemide yaşanan kazada 1 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Gemide yaşanan kazada 1 işçi hayatını kaybetti

7 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, limanda yükleme yapan kuru yük gemisinde yaşanan kazada bir işçi hayatını kaybetti.

Gemide yaşanan kazada 1 işçi hayatını kaybetti, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, limanda yükleme yapan kuru yük gemisinde yaşanan kazada bir işçi hayatını kaybetti.


Olay dün akşam Karabiga'da doğalgaz boğaz hatlarına beton blok yükleme gemisinin ambarında yaşandı. Beton blokların aniden kayması sonucu blokların altında kalan 57 yaşındaki Cengiz Uysun olay yerinde hayatını kaybetti. Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı ve incelemelerde bulundu. Cengiz Uysun'un cenazesi Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Uysun'nun cenazesi memleketi Eskişehir'e götürülecek. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Karabiga, Biga, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Medya AŞ'den çıkarılan 2 işçi mahkemeyi kazandı
Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı çıktı: İstanbul'a en büyük ihanet Selçuk Bayraktar'dan The Guardian'ın İHA iddiasına cevap: Sizden almadık, kendimiz ürettik Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 00:21:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gemide yaşanan kazada 1 işçi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]