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Gemide yaşanan kazada 1 işçi hayatını kaybetti
7 saat önce
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, limanda yükleme yapan kuru yük gemisinde yaşanan kazada bir işçi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:21 Kaynak: İHA
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, limanda yükleme yapan kuru yük gemisinde yaşanan kazada bir işçi hayatını kaybetti.
Olay dün akşam Karabiga'da doğalgaz boğaz hatlarına beton blok yükleme gemisinin ambarında yaşandı. Beton blokların aniden kayması sonucu blokların altında kalan 57 yaşındaki Cengiz Uysun olay yerinde hayatını kaybetti. Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı ve incelemelerde bulundu. Cengiz Uysun'un cenazesi Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Uysun'nun cenazesi memleketi Eskişehir'e götürülecek. - ÇANAKKALE
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