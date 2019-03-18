Gemide Yer Yok
1 saat önce
"Her şeye rağmen şimdiye dek yaşadıklarımıza, bildiğimize tutunmaya çalışıyoruz, geçmişimizden başka bir şeyimiz yok. Tutunacak başka bir şey yok."
"Bu durumda sokaktaki bilinmez ve düşman gölgelerden biri de ben olurdum. Kargaşanın kahramanlarından birisi. Sinsice apartmanların camlarını gözetleyen, köşe başlarında nöbet tutanları kollayan diğer gölgeler gibi bir gölge. Kargaşanın asli bir unsuru olarak, kargaşanın öznelerinden biri olarak sarhoşluğa doğru sürüklenerek bilinçsiz de olsa yıkımı hızlandırmaya uğraşırdım. Bunun canlılık ve hayatiyet olduğunu kabul ediyorum ama bunların hiçbirisini yapamıyorum, hatta şu kadını bile sürükleyip dışarı atamıyorum, yaşamın kurallara göre aktığı fikrine sarılmaya devam ediyorum. Geçmişe ve kurallara sarılmak ölümcüldür."
Gemide Yer Yok Ömer F. Oyal'in beklense de hazırlıksız yakalanılan bir iç savaşı bir iç konuşma, gündelik olaylar, küçük ama hayati ayrıntılar üzerinden anlattığı çarpıcı bir roman. Bütün hayatların ve mekânların işgal edildiği, yetişkinlerin hızla zalimleştiği, çocukların hızla büyüdüğü, yarın duygusunun herkesin avucundan kayıp gittiği, umutsuzca bir bilinmeze yelken açılan bir hayatta kalma mücadelesi…
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:31 Kaynak: Bültenler
Bedensel Engelli Kuruyemişçiyi, Önce Bıçakladı Sonra Boğazını Kesti
Formula 1 Yarış Direktörü Charlie Whiting Hayatını Kaybetti
Kan Donduran Olay! Döve Döve Öldürüp Yol Kenarına Attılar
Cinayet Azmettiricisi Olduğu İddia Edilen Gülben Ergen'den Yeni Açıklama: Sözün Bittiği Yerdeyim