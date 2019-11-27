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Gemide yükleme yapılırken beton blokların altında kalan makinist öldü
6 saat önce
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesindeki limanda demirli olan 'Cansel' isimli kuru yük gemisinde, yükleme yapıldığı sırada, 2'nci makinist Cengiz Uysun (57) kayan beton blokların altında kalarak, hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:34 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesindeki limanda demirli olan 'Cansel' isimli kuru yük gemisinde, yükleme yapıldığı sırada, 2'nci makinist Cengiz Uysun (57) kayan beton blokların altında kalarak, hayatını kaybetti.
Karabiga Limanı'nda demirli olan 'Cansel' isimli kuru yük gemisine, dün akşam beton blok yüklemesi yapılmaya başlandı. Ancak bu sırada geminin ambarındaki beton bloklar kaydı. 2'nci makinist Cengiz Uysun beton blokların altında kalarak, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkartılan Cengiz Uysun'un cansız bedeni, Biga Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Jandarma, soruşturma başlattı. Uysun'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Eskişehir'e gönderilecek.
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