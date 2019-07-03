Gemideki patlama için savcılık bilirkişi görevlendirdi

İZMİR'in Aliağa ilçesindeki Petkim Limanı'nda, 'Syn Zania' isimli gemide hidrokarbon dolumu yapıldığı sırada meydana gelen, 1 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Savcılık, patlamanın neden kaynaklandığının, varsa ihmali olanların tespiti için bilirkişi görevlendirdi. Bu arada gemide yapılan ilk incelemede, hidrokarbon dolumu sırasında bağlantılarda yaşanan sorunun patlamaya neden olduğu ifade edildi.?Pazartesi günü saat 23.30 sıralarında Petkim'deki 5 numaralı iskeleye yanaşan İtalyan Bandıralı 'Syn Zania' gemisinde sıvı hidrokarbon dolumu için bağlantı yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamadan sonra ise gemide yangın çıktı. Yangın, karadan ve denizden yapılan çalışmalarla söndürüldü. Gemi personelinden İtalya vatandaşı Roberto Montegurdia hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan gemicinin cenazesinin iki ülke arasındaki işlemlerden sonra İtalya'ya gönderileceği açıklandı. Yaralanan 14'ü İtalyan, 1'i Romanya vatandaşı olan gemi personeli ile bir Petkim görevlisi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.PATLAMA NEDENİNİ BİLİRKİŞİ BULACAKSoğutma çalışmaları tamamlanan gemide yapılan ilk incelemede, hidrokarbon dolumu sırasında bağlantılarda yaşanan sorunun patlamaya neden olduğu ifade edildi. Bunun yanı sıra Aliağa Cumhuriyet Savcılığı'nın da olaya dair araştırmasının sürdüğü bildirildi. Savcılık, patlamanın nedeninin tespiti için bilirkişi görevlendirdi. Bilirkişi raporu sonrası, ihmali olan varsa haklarında dava açılabileceği ifade edildi.GEMİNİN EN ÇOK ORTA BÖLÜMÜ ZARAR GÖRDÜSoğutma çalışmaları sırasındaki görüntülerde, patlama ve yangının, geminin en çok orta bölümüne zarar verdiği görüldü. Geminin gerekli araştırmalardan sonra onarıma alınacağı ifade edildi.

- İzmir