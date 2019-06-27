Gemiden atılan can simidi hayatını kurtardı... O anlar kamerada
1 saat önce
Gemiden atılan can simidi hayatını kurtardı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:58 Kaynak: İHA
Gemiden atılan can simidi hayatını kurtardı... O anlar kamerada
ÇANAKKALE - Bozcaada
açıklarında denizden fazla açılan ve boğulmak üzere olan dalgıç, o esnada sefer sırasında olan 18 Mart Gemisi tarafından fark edilip mürettebatların kendisine can simidi atması sonucu hayata tutundu.
Geyikli-Bozcaada seferini yapan 18 Mart Gemisi mürettebatı sefer esnasında denizden fazla açılan bir dalgıcın çırpınışlarını fark etti. Gestaş personellerinin yoğun çabasıyla birlikte dalgıca can simidi atıldı. Boğulmak üzere olan dalgıç, can simidine yetişerek hayata tutundu. Olay sonrası gemi mürettebatı sahil güvenliğe haber verdi. Tekneye çıkarılan dalgıcın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
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