GEMİDEN DENİZE 'PASLI SU' BOŞALTILMASINA TEPKİ - Son Dakika

MERSİN Limanı'nda bir gemiden denize paslı olduğu iddia edilen suyun boşaltılması tepkilere neden oldu. Mersin Limanı MIP 2 Rıhtımı'nda bir yük gemisinden paslı olduğu iddia edilen suyun boşaltılması, limanda tekneyle görev yapan çevre koruma ekibi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Korna çalarak gemidekileri uyaran görevli, 'Ne yapıyorsunuz' Bak bi bak ne yapıyorsun? Mahvettin denizi. Balast basıyorsunuz bak, paslı su geliyor" dedi. Çalışma arkadaşını da uyaran görevli "Operasyonu ara söyle, ben de şimdi görüntüleri gruba atacağım? diye konuştu.

'EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRACAĞIZ'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak tepki gösterdi. Seçer, paylaşımında, 'Bir yandan yanan ormanlarımızı korumaya çalışırken, az önce Mersin Limanı MIP 2 Rıhtımı'nda çevre koruma ekibimizin çektiği bu çirkinliği sizinle paylaşıyorum. Denizimizi kirletenleri bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da en ağır şekilde cezalandıracağız' ifadelerini kullandı.

BALAST SUYU

Limanda veya denizde geminin dengesini sağlamak için deniz suyunun gemiye girip çıktığı işleme balast operasyonu denir. Bu operasyon için borulardan oluşan devreler ve yüksek kapasiteli pompalar kullanılır. Balast suyu ile taşınan sucul organizma ve patojenlerin etkilerinin azaltılması için bu uygulamanın sözleşmeye uygun olarak yapılması gerekir. Gemilere en yakın karadan 200 deniz mili açıklık ve 200 metre derinlikte veya bu şartın sağlanamadığı yerlerde 50 deniz mili açıklık ve 200 metre derinlikte yapılması önerilir. Balast suyu değişimi esnasında geminin rotası ve hızı korunmalıdır. Ayrıca, deniz canlılarının taşınmasına neden olarak ekolojik dengeyi bozabildiği için çeşitli arıtma ekipmanları bulunuyor. Dünyada bazı limanlarda, bu ekipmanları bulundurmayan gemilerin girişine izin verilmiyor.