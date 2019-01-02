Gemiden Gemiye Dünyanın En Büyük Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Aktarım Operasyonu (1)
1 saat önce
Gemiden gemiye dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) aktarım operasyonu BOTAŞ'ın Hatay terminalinde gerçekleştiriliyor.
Gemiden gemiye dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) aktarım operasyonu BOTAŞ'ın Hatay
terminalinde gerçekleştiriliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:00 Kaynak: AA
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