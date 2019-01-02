Son Dakika Haberleri: Gemiden Gemiye Dünyanın En Büyük Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Aktarım Operasyonu (2)

Gemiden Gemiye Dünyanın En Büyük Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Aktarım Operasyonu (2)

34 dakika önce

Gemiden gemiye dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) aktarım operasyonu BOTAŞ'ın Hatay terminalinde gerçekleştiriliyor.

Gemiden gemiye dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) aktarım operasyonu BOTAŞ'ın Hatay terminalinde gerçekleştiriliyor. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:27 Kaynak: AA

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