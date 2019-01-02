Gemiden Gemiye Dünyanın En Büyük Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Aktarım Operasyonu (2)
34 dakika önce
Gemiden gemiye dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) aktarım operasyonu BOTAŞ'ın Hatay terminalinde gerçekleştiriliyor.
Gemiden gemiye dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) aktarım operasyonu BOTAŞ'ın Hatay
terminalinde gerçekleştiriliyor. (2)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:27 Kaynak: AA
Gözü Dönmüş Sapık, 82 Yaşındaki Görme Engelli Kadına Tecavüz Etti
Alkollü İçeceğe Yeni Yılda Vergi Zammı! 70'lik Rakının Toplam Vergisi 79,86 TL'ye Çıktı
MHP Milletvekili Erhan Usta İsyan Etti: Samsun'da 7 Belediye İstedik, AK Parti 2 Belediye Verdi
İran'da Mankenlerin Mesleklerini Unutturacak İlk Sanal Podyum Kuruldu