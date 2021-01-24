Gemiden kaçırılan 15 gemiciden 3'ü Rizeli çıktı; ailesi, dua istedi - Son Dakika
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Gemiden kaçırılan 15 gemiciden 3'ü Rizeli çıktı; ailesi, dua istedi

24.01.2021 16:27
Gemiden kaçırılan 15 gemiciden 3'ü Rizeli çıktı; ailesi, dua istedi

NİJERYA açıklarında korsan saldırısına uğrayan 'M/V Mozart' isimli gemide, rehin alınan 15 personelden, Ünsal Dilsiz, İlyas Baş ve Mustafa Benklioğlu'nun Rize nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

NİJERYA açıklarında korsan saldırısına uğrayan 'M/V Mozart' isimli gemide, rehin alınan 15 personelden, Ünsal Dilsiz, İlyas Baş ve Mustafa Benklioğlu'nun Rize nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Aileleri, kaçırılan gemicilerin 'iyi haberini' bekliyor. Gemicilerden Ünsal Dilsiz'in eşi Nesrin Dilsiz de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, herkesin dua etmesini istedi.

Nijerya açıklarında 'M/V Mozart' isimli bir Türk gemisi, silahlı korsanlar tarafından rehin alınırken, 19 kişilik mürettebattan 1 kişi öldürüldü, 15 kişi de kaçırıldı. Rehin alınan personelden, Ünsal Dilsiz, İlyas Baş ve Mustafa Benklioğlu'nun Rize nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Rizeli gemicilerden, Ünsal Dilsiz ve Mustafa Benklioğlu'nun ailesinin İstanbul'da yaşadığı, İlyas Baş'ın ailesinin de İkizdere ilçesinde olduğu öğrenildi. 'Rehin' haberi üzerine Rizeli 3 ailenin endişeli bir bekleyişe başladığı belirtildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN  DUA İSTEDİ

Öte yandan Rizeli gemicilerden Ünsal Dilsiz'in eşi Nesrin Dilsiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, herkesin dua etmesini istedi. Nesrin Dilsiz paylaşımında, "Şu anda bu gördüğünüz gemide çalışan eşim ve oradaki çalışan 15 kişi korsanlar tarafından kaçırıldı. Allah rızası için ne olur dualarınızı edin. Bana, oğluma ve sevdiklerine gelsin ve hepsi ailesine kavuşsun. Çok kötü bir durumdayız. Korku içindeyiz, Allah'ım kötü haber verme. Ne olursunuz dua edin" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Nijerya, Mozart, dua, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemiden kaçırılan 15 gemiciden 3'ü Rizeli çıktı; ailesi, dua istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gemiden kaçırılan 15 gemiciden 3'ü Rizeli çıktı; ailesi, dua istedi - Son Dakika
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