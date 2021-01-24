Gemiden kaçırılan stajyer gemici Hamza Orhan'ın babası: Korsanlar, kahrolsun - Son Dakika
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Gemiden kaçırılan stajyer gemici Hamza Orhan'ın babası: Korsanlar, kahrolsun

24.01.2021 14:45
Gemiden kaçırılan stajyer gemici Hamza Orhan'ın babası: Korsanlar, kahrolsun

Gemiden kaçırılan stajyer gemici Hamza Orhan'ın babası: Korsanlar, kahrolsun NİJERYA açıklarında korsan saldırısına uğrayan 'Mozart' isimli gemide, rehin alınan 15 personelden birisinin Ordulu Hamza Orhan (25) olduğu öğrenildi.

Gemiden kaçırılan stajyer gemici Hamza Orhan'ın babası: Korsanlar, kahrolsun

NİJERYA açıklarında korsan saldırısına uğrayan 'Mozart' isimli gemide, rehin alınan 15 personelden birisinin Ordulu Hamza Orhan (25) olduğu öğrenildi. Son seferine çıktığı öğrenilen genç gemicinin, Fatsa ilçesinde yaşayan ailesi, 'iyi haberini' bekliyor. Kaçırılan Hamza Orhan'ın babası Sezai Orhan, "Oğlum aybaşında gelecekti. Staja gitmişti. Korsanlar, kahrolsun" dedi.

Nijerya açıklarında 'M/V Mozart' isimli bir Türk gemisi, silahlı korsanlar tarafından rehin alınırken, 19 kişilik mürettebattan 1 kişi öldürüldü, 15 kişi de kaçırıldı. Rehin alınan personelden birinin Ordu'nun Fatsa ilçesi nüfusuna kayıtlı Hamza Orhan, olduğu öğrenildi. İlçede yaşayan Hamza Orhan'ın ailesinin, rehin haberi üzerine endişeli bekleyişi başladı. Orhan'ın yaklaşık 5 ay önce gemide staj görevine başladığı bildirildi. Orhan ailesi, oğullarından gelecek iyi haberleri merakla bekliyor.

'OĞLUMUN SAĞ SALİM DÖNMESİNİ İSTİYORUM'Baba Sezai Orhan (53), oğlunun stajyer olarak gemide görevli olduğunu ve aybaşında geri geleceğini söyledi. Oğlunun kaptan olarak devam etmek istediğini belirten Sezai Orhan, "Oğlum aybaşında gelecekti. Staja gitmişti. Yaklaşık 4,5 aydır çalışıyordu. En son dün sabah mesaj atmıştı annesine 'yatacağım' diye. Daha sonra aynı akşam saat 22.00 sularında şirket oğlumun kaçırdığı bilgisini verdi. Son seferiydi. Artık kaptan olarak devam etmek istiyordu. Oğlumun sağ salim dönmesini istiyorum" dedi.

'KORSANLAR KAHROLSUN'

Oğlunun kaçırıldığı bölgelerde kendisinin de gemilerde çalıştığını  ifade eden Sezai Orhan, "Ben de denizciydim. Oğlumun kaçırıldığı bölgelerde bulundum. En son gittiği Nijerya Limanı'nda ben 6 ay kaldım. Oralar korsan bölgesi. Onlar gemiye girdiği zaman vermezsen seni götürüyorlar. Valla korsanlar kahrolsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Münir Karaloğlu, Bilecik, Nijerya, Mozart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemiden kaçırılan stajyer gemici Hamza Orhan'ın babası: Korsanlar, kahrolsun - Son Dakika


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