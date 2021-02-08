İzmit Körfezi'nde tedirgin eden görüntünün nedeni alg patlaması çıktı - Son Dakika

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca sahilinde deniz yüzeyinde oluşan tabaka görünümü ekipleri harekete geçirdi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kirliliğin yaşandığı bölgeye gelerek sahil şeridi boyunca denizden ve tabakadan numune aldı.

DENİZDE ALG PATLAMASI MEYDANA GELDİ

Yapılan incelemeler sonucunda oluşan tabakanın nedeninin, alg patlaması olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili Kocaeli Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Konuya ilişkin olarak ekiplerimiz tarafından yapılan incelemelerde denizde kirlilik değil, alg patlaması meydana gelmiştir. Son dönemlerde mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıklarının da etkisiyle geçici olarak gözlemlenen bu olay diğer denizlerde de meydana gelmektedir" ifadelerine yer verildi.

"BURANIN PİSLİK İÇİNDE OLMASINI İSTEMİYORUZ"

Sahile gezintiye geldiği sırada bu manzarayla karşılaştığını ifade eden Ahmet Ballı, "Biz devamlı sahile gezmeye geliyoruz, burası da çok güzel bir sahil. Buranın da pislik içerisinde olmasını istemiyoruz. Temiz bir havada, temiz bir denizde gezmek istiyoruz. Yetkililerin buna bir çözüm bulması lazım. Denizden mi geliyor yoksa gemilerden mi geliyor araştırıp bunu temizlemeleri lazım. Bunu temizlemeleri basit de bir şey, bir iki saatte temizlenebilir bir şey" diye konuştu.