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Gemilerin rehberi tarihi 'Ahırkapı Feneri' restore ediliyor - Son Dakika

Gemilerin rehberi tarihi 'Ahırkapı Feneri' restore ediliyor

16.09.2021 09:33

Gemilerin rehberi tarihi 'Ahırkapı Feneri' restore ediliyor 164 yıllık Ahırkapı Feneri restore ediliyor 164 yıldır İstanbul Boğazı'ndaki gemilere rehberlik eden tarihi 'Ahırkapı Feneri' restore edilerek eski doğal görüntüsüne kavuşturuluyor.

Gemilerin rehberi tarihi 'Ahırkapı Feneri' restore ediliyor

164 yıllık Ahırkapı Feneri restore ediliyor

İSTANBUL - 164 yıldır İstanbul Boğazı'ndaki gemilere rehberlik eden tarihi 'Ahırkapı Feneri' restore edilerek eski doğal görüntüsüne kavuşturuluyor. Restorasyonu 2022 yılı mart ayında tamamlanması hedeflenen fener, tarihi yarımada ve İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasıyla havadan görüntülendi.

Sultan Abdülmecid döneminde 1857 yılında yaptırılan ve ışığı 16 mil deniz mili uzaktan görülebilen tarihi Ahırkapı Feneri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından restore ediliyor. Deniz seviyesinden 36 metre yükseklikte İstanbul Boğazı'nın Güney girişinde olan fener, 164 yıl boyunca gemilere rehberlik etti. Geçirdiği çeşitli onarımlarla günümüze kadar gelen fenerin her bir parçası aslına uygun olarak tekrar restore ediliyor. Uzman ekipler tarafından titizlikle yapılan restorasyon çalışmasında, fenerin yapılan çalışmalarla aslına uygun olarak yenilenecek. 2021 yılının ocak ayında yapımına başlanan fenerin restorasyonunun 2022 yılının mart ayında tamamlanması öngörülüyor.

Ahırkapı Feneri'nin Sultan Abdülmecit tarafından yapıldığını vurgulayan Yapı İşleri Şube Müdürü ve İnşaat Mühendisi olan Nilgün Yanık, "Fener, 1857 yılında inşa edilmiş. Osmanlı Dönemi'nin 19'uncu yüzyılının 2'nci yarısında deniz ulaşımının güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için deniz fenerlerine ihtiyaç olduğu tespit edilmiş" dedi.

"ilk yapıldığı gündeki görüntüsüne kavuşacak"

Restorasyon çalışması hakkında bilgi veren Yanık, "Ocak 2021 itibarıyla restorasyon ve güçlendirme çalışmalarına başlandı. 2022 yılında da bitirmeyi planlıyoruz. Ahırkapı Feneri yapıldığı zamandan günümüze kadar olan süreçte çeşitli tadilat ve onarımlar geçirmiş olup iç ve dış cephesinde birkaç kat boya katmanı bulunmaktaydı. Bu boya katmanı dolayısıyla fener, özgün yapısından uzaklaşmıştı. Bu sebeple biz burada sıcak su püskürtme yöntemiyle içte ve dışta yüzeyde temizleme çalışması yaptık. Takip eden süreçte de yine düşük basınçlı kumlama ile iç ve dış duvarlarını komple boyadan ve özgün olmayan malzemeden temiz bir yüzey elde ettik. Ahırkapı Feneri, ilk yapıldığı gündeki kavisli kesme taş görüntüsüne kavuşacak. Fener kulemizde güçlendirme imalatı yapılacak" şeklinde konuştu.

Gemilerin rehberi tarihi 'Ahırkapı Feneri' restore ediliyor
Gemilerin rehberi tarihi 'Ahırkapı Feneri' restore ediliyor
Gemilerin rehberi tarihi 'Ahırkapı Feneri' restore ediliyor
Gemilerin rehberi tarihi 'Ahırkapı Feneri' restore ediliyor
Gemilerin rehberi tarihi 'Ahırkapı Feneri' restore ediliyor
Gemilerin rehberi tarihi 'Ahırkapı Feneri' restore ediliyor
Gemilerin rehberi tarihi 'Ahırkapı Feneri' restore ediliyor
Gemilerin rehberi tarihi 'Ahırkapı Feneri' restore ediliyor
Gemilerin rehberi tarihi 'Ahırkapı Feneri' restore ediliyor
Gemilerin rehberi tarihi 'Ahırkapı Feneri' restore ediliyor
Gemilerin rehberi tarihi 'Ahırkapı Feneri' restore ediliyor
Gemilerin rehberi tarihi 'Ahırkapı Feneri' restore ediliyor
Gemilerin rehberi tarihi 'Ahırkapı Feneri' restore ediliyor
Gemilerin rehberi tarihi 'Ahırkapı Feneri' restore ediliyor
Gemilerin rehberi tarihi 'Ahırkapı Feneri' restore ediliyor

İstanbul Boğazı, Restorasyon, Fenerbahçe, Ahırkapı, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Gemilerin rehberi tarihi 'Ahırkapı Feneri' restore ediliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gemilerin rehberi tarihi 'Ahırkapı Feneri' restore ediliyor - Son Dakika
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