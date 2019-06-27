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Gemilerin rotasını ASELSAN çizecek

38 dakika önce

ASELSAN tarafından su üstü ve su altı platformlarda kullanılmak üzere geliştirilen seyir sistemi ilk görevine hazırlanıyor.

Gemilerin rotasını ASELSAN çizecek, System.String[]
GÖKSEL YILDIRIM - ASELSAN tarafından su üstü ve su altı platformlarda kullanılmak üzere geliştirilen seyir sistemi ilk görevine hazırlanıyor.
Alınan bilgiye göre, şirketin, su üstü ve su altı platformlarda kullanılmak üzere geliştirdiği ve seyir sistemleri ürün ailesi (MI·TOS) altında bulunan Askeri Gemi Elektronik Harita Sergileme ve Bilgilendirme Sistemi (WECDIS), sivil gemi versiyonu (ECDIS), Sayısal I·z (Plotlama) Masası ürünleri, Türk Loydundan Tip Onay Sertifikası aldı.

Tip Onay Sertifikası'nın ardından, MI·TOS ürün ailesine ait 4 sistem (2 adet WECDIS, 2 adet Sayısal I·z Masası) TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi kapsamında fabrika kabul testlerinden başarıyla geçti. Projeyle WECDIS ilk kez Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek.

Türkiye'de deniz araçları için milli olarak geliştirilen ilk seyir sistemi olan WECDIS seyrüsefer sistemi, uygun yedekleme mekanizmalarıyla birlikte uluslararası standartlara (SOLAS) göre kullanılması zorunlu güncel elektronik haritalarla uyumlu bilgiler sunuyor.
Sistem, seyir sistemlerinden alınan konum, yönelim, yere ve denize göre hız gibi seyir bilgilerini kullanarak, elektronik seyrüsefer haritaları üzerinde, ilgili seyir personeline rota planlama ve takibi gibi yeteneklerle güvenli seyir kabiliyeti sunuyor. WECDIS, taşıdığı askeri fonksiyonlarla taktik ve durumsal farkındalık sağlıyor.
Seyir radarı, D/GPS, manyetik pusula, iskandil, parakete, ANS, cayro pusula, (W) AIS, meteorolojik sistemler gibi seyir yardımcı ekipmanlarıyla entegre edilen yüksek güvenirlikli, genişlemeye açık WECDIS, ihtiyaçlara göre ölçeklendirilebiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:05 Kaynak: AA
Ekonomi
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