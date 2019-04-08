Geminin Çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın Son Hali Havadan Görüntülendi
12 dakika önce
İstanbul'un en eski yalılarından olan ve tam 1 yıl önce, 7 Nisan günü geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda son durum havadan görüntülendi.
İstanbul
'un en eski yalılarından olan ve tam 1 yıl önce, 7 Nisan
günü geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı
'nda son durum havadan görüntülendi. Yalıdaki restorasyon çalışmalarının henüz tamamlanmasa da sürdüğü görülüyor.
Bundan tam 1 yıl önce, 7 Nisan 2018 günü Malta
bandıralı Vitaspirit isimli geminin çarparak büyük ölçüde hasar verdiği Beykoz Anadolu Hisarı
'ndaki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor. İHA'nın havadan görüntülediği yalıda, aradan geçen 1 yıla rağmen çalışmaların tamamlanamadığı, ancak yine de devam ettiği görülüyor. Görüntülerde yalının deniz tarafına konulan ve yalının kazadan önceki görüntüsünün yer aldığı paravanın halen kullanılmakta olduğu gözler önüne seriliyor.
İstanbul'un en eski yalılarından biri olarak bilinen Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda 7 Nisan 2018 günü meydana gelen kazada Vitaspirit isimli gemi akıntıda sürüklenerek çarptığı yalıya büyük hasar vermişti. Yalının restorasyonu için kazadan tam 5 ay sonra, 2018 yılının Ağustos ayında çalışmalara başlanmıştı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:26 Kaynak: İHA
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