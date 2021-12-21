ANADOLU Kavağı önlerinde iskele demiri düşen ayçiçek yağı yüklü tanker nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı. Tankere müdahale edildikten sonra boğaz trafiği normale döndü.
Romanya'nın Sulina Limanı'ndan İspanya Sevilla Limanı'na gitmek için hareket eden Malta bandıralı 119 metre uzunluğunda Ayçiçek yağı yüklü USICHEM isimli tanker İstanbul Boğazı geçişi sırasında Anadolu kavağı önlerine geldiği sırada iskele demiri düştü. Tankerin Kıyı Emniyeti'nden yardım istemesi üzerine olay yerine KURTARMA-5 ve KURTARMA-8 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu sevk edildi.İstanbul Boğazı geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı. Tankere müdahale edildikten sonra boğaz trafiği normale döndü.
Görüntü dökümü: -----------------------------İskele demiri düşen tanker-Tankere müdahale eden Kıyı Emniyet botları-Onarılan Tankerin hareket etmesi
-Genel ve detay görüntüler
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › GEMİNİN İSKELE DEMİRİ DÜŞTÜ; BOĞAZ TRAFİĞİ DURDURULDU - Son Dakika