GEMİNİN SAHİBİ KÜTAHYA'DA YAKALANDI

Antalya'da gemide 183 kilo kokain ele geçirildi (2)

Antalya'da şafak operasyonunda ele geçirilen 183 kilo kokain bulunduğu geminin sahibi olduğu belirtilen M.A. ve yanındaki kız arkadaşı İ.H.Y., Kütahya'da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Antalya'da Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ve Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yabancı bandıralı gemiye düzenlenen şafak operasyonunda 183 kilo kokain ele geçirildi. Geminin sahibi olduğu belirtilen M.A. ve ile kız arkadaşı İ.H.Y. ise 34 SEB 92 plakalı ciple kaçtı. Yapılan incelemelerin ardından 2 şüphelinin Kütahya'ya giriş yaptığı tespit edildi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe alınan cipi Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde durdurdu. Araçtaki şüpheliler M.A. ve İ.H.Y. yakalanarak gözaltına alınırken, Antalya'dan ekiplere teslim edildi. Soruşturma sürüyor.